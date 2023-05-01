Каталонский клуб, а именно их наставник Хави, был очень заинтересован в подписании 32-летнего игрока. Ранее сообщалось, что Барселона согласовала детали контракта немца, и уже летом он присоединится к команде.

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Согласно информации Sport, Гюндоган сомневается в обещаниях каталонцев, учитывая их тяжелую финансовую ситуацию. Барселона уверяла, что может превысить зарплату в 9 миллионов евро, которую предлагал Манчестер Сити за продление контракта. Полузащитник имеет хорошие отношения с Гвардиолой, чувствует себя хорошо в Англии и является капитаном команды. Все это подталкивает Гюндогана остаться в составе Манчестер Сити.

Напомним, что контракт хавбека истекает летом текущего года. В этом сезоне за "горожан" он отыграл в 44 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал пять результативных передач.

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