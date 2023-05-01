Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Ґюндоґан все ще не вирішив, де продовжить кар'єру.

Каталонський клуб, а саме їхній наставник Хаві, був дуже зацікавлений в підписанні 32-річного гравця. Раніше повідомлялось, що Барселона узгодила деталі контракту німця, і вже влітку він приєднається до команди.

"Для мене вони зараз найкраща команда у світі": Хаві зізнався у своїх симпатіях

Згідно з інформацією Sport, Ґюндоґан сумнівається в обіцянках каталонців, беручи до уваги їхню важку фінансову ситуацію. Барселона запевняла, що може перевищити зарплатню в 9 мільйонів євро, яку пропонував Манчестер Сіті за продовження контракту. Півзахисник має добрі відносини з Гвардіолою, почувається добре в Англії і є капітаном команди. Все це підштовхує Ґюндоґана залишитися у складі Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що контракт хавбека закінчується влітку. В цьому сезоні за "містян" він відіграв в 44 матчах у всіх турнірах, в яких забив п'ять голів та зробив п'ять результативних передач.

Манчестер Сіті розгромив Арсенал у матчі року в АПЛ – доля чемпіонства тепер в руках "містян", Зінченко не вразив