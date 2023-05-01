На пресс-конференции наставник "блаугранас" ответил на вопрос, сможет ли Пеп Гвардиола взять требл в этом сезоне. Ответ Хави был вполне предсказуем.

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"Для меня Манчестер Сити сейчас – лучшая команда в мире. Они очень хорошо играют и имеют лучшего тренера. Было бы совершенно справедливо, если бы Гвардиола выиграл требл", – цитирует Хави Diario Sport.

Напомним, что Манчестер Сити продолжает бороться за три титула. В полуфинале Лиги чемпионов "горожане" сыграют с мадридским Реалом. В финале Кубка Англии команда Пепа Гвардиолы встретится с Манчестером Юнайтедом. Также они лидируют в АПЛ, опережая Арсенал на одно очко, имея матч в запасе.

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