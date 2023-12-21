В четверг, 21 декабря, защитник Лутона Том Локьер был выписан из больницы.

Во время матча с Борнмутом у 29-летнего Локьера произошла остановка сердца. Игрока унесли с поля на носилках в бессознательном состоянии. Позже в клубе сообщили, что ранее Тому был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.

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"Мы рады сообщить, что он начал реабилитацию", – говорится в заявлении клуба.

Сообщается, что этот инцидент с остановкой сердца Тома отличался от его предыдущего обморока в финале плей-офф Чемпионшипа в мае, когда он перенес фибрилляцию предсердий.

Результат недоигранного матча Борнмут – Лутон (1:1) был аннулирован. Встреча будет полностью переиграна.

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