Під час матчу з Борнмутом у 29-річного Лок'єра сталася зупинка серця. Гравця забрали з поля на ношах у несвідомому стані. Пізніше в клубі повідомили, що раніше Тому було встановлено імплантований кардіовертер-дефібрилятор.

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"Ми раді повідомити, що він почав реабілітацію", – йдеться в заяві клубу.

Повідомляється, що цей інцидент із зупинкою серця Тома відрізнявся від його попередньої непритомності у фіналі плей-офф Чемпіоншипу в травні, коли він переніс фібриляцію передсердь.

Результат недограного матчу Борнмут – Лутон (1:1) було анульовано. Зустріч буде повністю переграна.

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