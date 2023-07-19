Полузащитник Ливерпуля и сборной Англии Джордан Хендерсон переходит в Аль-Иттифак.

Аль-Иттифак согласовал с Ливерпулем сумму трансфера за полузащитника Джордана Хендерсона. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, принципиальное соглашение между двумя клубами было достигнуто.

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На прошлой неделе Хендерсон согласовал трёхлетний контракт с саудовским клубом, главным тренером которого является Стивен Джеррард. Таким образом, две легенды "красных" будут работать в Саудовской Аравии вместе.

Самым известным игроком Аль-Иттифака является нападающий сборной Швеции Робин Квайсон.

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