Півзахисник Ліверпуля і збірної Англії Джордан Хендерсон переходить в Аль-Іттіфак.

Аль-Іттіфак погодив із Ліверпулем суму трансферу за півзахисника Джордана Хендерсона. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, принципова угода між двома клубами вже досягнуто.

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Минулого тижня Хендерсон погодив трирічний контракт із саудівським клубом, головним тренером якого є Стівен Джеррард. Таким чином, дві легенди "червоних" працюватимуть у Саудівській Аравії разом.

Найвідомішим гравцем Аль-Іттіфака є нападник збірної Швеції Робін Квайсон.

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