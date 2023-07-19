Капітан Ліверпуля возз'єднається з Джеррардом у Саудівській Аравії – рішення ухвалено
Півзахисник Ліверпуля і збірної Англії Джордан Хендерсон переходить в Аль-Іттіфак.
Аль-Іттіфак погодив із Ліверпулем суму трансферу за півзахисника Джордана Хендерсона. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, принципова угода між двома клубами вже досягнуто.
Ліверпуль вирушив на збори – капітан з командою попри домовленість з іншим клубом, ще одна зірка поза списком
Минулого тижня Хендерсон погодив трирічний контракт із саудівським клубом, головним тренером якого є Стівен Джеррард. Таким чином, дві легенди "червоних" працюватимуть у Саудівській Аравії разом.
Найвідомішим гравцем Аль-Іттіфака є нападник збірної Швеції Робін Квайсон.
Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків