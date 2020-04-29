Капитан Ливерпуля назвал оригинальную причину, почему не просил футболку у Месси

Полузащитник мерсисайдцев Джордан Хендерсон признался, почему не хотел обмениваться футболками с лидером Барселоны.

Напомним, Ливерпуль проиграл Барселоне на Камп Ноу со счетом 0:3, но в ответном матче победил 4:0 и вышел в финал ЛЧ 2018/19. В поединке в Испании Хендерсон вышел на замену в первом тайме вместо травмированного Наби Кейта.

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Как признался капитан Ливерпуля, он не просил Лионеля Месси об обмене футболками из-за своего бывшего тренера Роя Кина, под руководством которого играл в Сандерленде.

"Это было впервые, когда я играл против Месси. Вживую его игра выглядит совсем другой, чем по телевизору. Лео – очень быстрый, я до сих пор не могу поверить, что он сумел забить тот штрафной. Думал ли я просить его футболку? Нет, я никогда этого не делал. Когда-то Рой Кин сказал мне, что просить чью-то футболку – признак слабости. Те его слова я запомнил.

Я вернулся домой с футболкой Луиса Суареса, с которым выступал за Ливерпуль", – цитирует Хендерсона The Sun.

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