"Он взял футболку и вышел", – экс-игрок сборной Бразилии вспомнил, как Роналдо заставил Зидана покинуть раздевалку

Экс-защитник Реала и сборной Бразилии Сисиньо рассказал об эмоциях после матча 1/4 финала чемпионата мира-2006 против национальной команды Франции.

К слову, в том матче Сисиньо вышел на поле на 76-й минуте, заменив легендарного Кафу. Франция победила Бразилию со счетом 1:0 благодаря голу Тьерри Анри, которому ассистировал Зинедин Зидан.

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"После финального свистка Зидан зашел в раздевалку, чтобы обменяться футболками с Роналдо. Атмосфера была удручающей, многие ребята плакали. Роналдо сказал: "Зизу, пожалуйста, иди отсюда. Все плачут, злые и расстроенные. Вы выбили нас, я тебя поздравляю, но, пожалуйста, уйди". Зидан взял футболку и молча вышел", – цитирует Сисиньо ESPN.

Заметим, на тот момент Роналдо и Зидан выступали за мадридский Реал.

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