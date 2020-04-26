toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

"Он взял футболку и вышел", – экс-игрок сборной Бразилии вспомнил, как Роналдо заставил Зидана покинуть раздевалку

20:06 99 Читати українською
"Он взял футболку и вышел", – экс-игрок сборной Бразилии вспомнил, как Роналдо заставил Зидана покинуть раздевалку
Зидан и Роналду на ЧМ-2006 / Getty Images

Экс-защитник Реала и сборной Бразилии Сисиньо рассказал об эмоциях после матча 1/4 финала чемпионата мира-2006 против национальной команды Франции.

К слову, в том матче Сисиньо вышел на поле на 76-й минуте, заменив легендарного Кафу. Франция победила Бразилию со счетом 1:0 благодаря голу Тьерри Анри, которому ассистировал Зинедин Зидан.

"Мне было смешно и неловко": российский футболист вспомнил, как укусил Зидана за лысину

"После финального свистка Зидан зашел в раздевалку, чтобы обменяться футболками с Роналдо. Атмосфера была удручающей, многие ребята плакали. Роналдо сказал: "Зизу, пожалуйста, иди отсюда. Все плачут, злые и расстроенные. Вы выбили нас, я тебя поздравляю, но, пожалуйста, уйди". Зидан взял футболку и молча вышел", – цитирует Сисиньо ESPN.

Заметим, на тот момент Роналдо и Зидан выступали за мадридский Реал.

"Той промах – величезна ганьба": Шевченко не потрапив у компанію найкращих, Мессі та Роналду визначили №1

blog_ava
"Французы от нас шарахались, как от прокаженных: "Вы облученные!". Киевское Динамо на радиационном фоне 300 Хиросим
12:00
1226
Теги
Мир Сисинью Бразилия Бразилия Франция Франция Роналдо Зинедин Зидан Зинедин Зидан ЧМ-2006
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
14
мин
Алавес
23:55
Гранада
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук