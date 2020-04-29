Капітан Ліверпуля назвав оригінальну причину, чому не просив футболку в Мессі

Півзахисник мерсисайдців Джордан Хендерсон зізнався, чому не хотів обмінюватися футболками з лідером Барселони.

Нагадаємо, Ліверпуль програв Барселоні на Камп Ноу з рахунком 0:3, але у матчі-відповіді переміг 4:0 та вийшов у фінал ЛЧ 2018/19. У поєдинку в Іспанії Хендерсон вийшов на заміну в першому таймі замість травмованого Набі Кейта.

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Як зізнався капітан Ліверпуля, він не просив Ліонеля Мессі про обмін футболками через свого колишнього тренера Роя Кіна, під керівництвом якого грав у Сандерленді.

"Це було вперше, коли я грав проти Мессі. Вживу його гра виглядає зовсім іншою, ніж по телевізору. Лео – дуже швидкий, я досі не можу повірити, що він зумів забити той штрафний. Чи думав я просити його футболку? Ні, я ніколи цього не робив. Колись Рой Кін сказав мені, що просити чиюсь футболку – ознака слабкості. Ті його слова я запам'ятав.

Я повернувся додому з футболкою Луїса Суареса, з яким виступав за Ліверпуль", – цитує Хендерсона The Sun.

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