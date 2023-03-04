Лацио победил Наполи в поединке 25-го тура Серии А. Смотрите видео гола и обзор поединка Наполи - Лацио на "Футбол 24".

Лацио должен был выходить вперед в счете уже на 5 минуте, но Ди Лоренцо успел вынести с линии ворот коварный удар Весино после подачи со штрафного. После перерыва Зелиньски имел классный момент, но не попал в угол ворот.

Лацио одержал нелогичную победу над Наполи – второе поражение лидера Серии А, почти 8 лет ожидания "орлов" завершены

Судьбу поединка решил Матиас Весино, который после отскока решил пробить издали – мощный удар в нижний угол оказался результативным.

Добавим, что это лишь второе поражение Наполи в текущем чемпионате – неаполитанцы с 65 очками занимают первое место. Лацио поднялся на вторую строчку, набрав 48 пунктов.