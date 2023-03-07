Найкращий бомбардир Лаціо Чіро Іммобіле отримав ще одну травму, через яку пропустить щонайменше два наступні матчі.

Нападник Лаціо Чіро Іммобіле пропустив останнє тренування у загальній групі через чергову травму. Як інформує офіційний сайт римського клубу, капітана "орлів" знову турбує ліве стегно.

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Іммобіле точно пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги конференцій з АЗ, а також суботній матч 26 туру Серії А з Болоньєю. Він намагатиметься відновитися до матчу-відповіді з АЗ і наступної гри з Ромою в чемпіонаті.

Згідно з Gazzetta dello Sport, нинішня травма Іммобіле стала для нього п'ятою в цьому сезоні.

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