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Капитан Динамо Брест стал на защиту Милевского после удаления в Суперкубке Беларуси

08:52 104 Читати українською
Капитан Динамо Брест стал на защиту Милевского после удаления в Суперкубке Беларуси
Милевский и Вернидуб / Фото Прессбол

Защитник брестского Динамо Олег Веретило считает, что арбитр мог обойтись и без удаления Артема Милевского в матче за Суперкубок Беларуси против Шахтера Солигорск.

"Взяли очередной трофей. Эмоции только положительные. Все видели, что мы боролись и играли для болельщиков. Смогли забить два гола. Первый получился красивым благодаря удару Сани Нойка.

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Я говорил с судьей о красной Милевскому. Можно было и устно предупредить Артема, зная, что у него уже есть карточка. Это же все-таки Суперкубок", – рассказал Веретило в комментарии Tribuna.by.

Напомним, Динамо Брест получил преимущество в два гола еще до удаления Милевского, поэтому с завоеванием трофея проблем не возникло.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Артем Милевский Артем Милевский Олександр Нойок Олександр Нойок Олег Веретило Олег Веретило Динамо Брест Динамо Брест
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