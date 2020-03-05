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Капітан Динамо Брест став на захист Мілевського після вилучення у Суперкубку Білорусі

08:52 633 Читать на русском
Капітан Динамо Брест став на захист Мілевського після вилучення у Суперкубку Білорусі
Мілевський та Вернидуб / Фото Прессбол

Захисник брестського Динамо Олег Веретило вважає, що арбітр міг обійтись і без вилучення Артема Мілевського у матчі за Суперкубок Білорусі проти Шахтаря Солігорськ.

"Взяли черговий трофей. Емоції тільки позитивні. Всі бачили, що ми боролися і грали для вболівальників. Змогли забити два голи. Перший вийшов красивим завдяки удару Сані Нойка.

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Я говорив із суддею щодо червоної Мілевському. Можна було і усно попередити Артема, знаючи, що у нього вже є картка. Це ж все-таки Суперкубок", – розповів Веретило у коментарі Tribuna.by.

Нагадаємо, Динамо Брест отримав перевагу у два голи ще до вилучення Мілевського, тому зі здобуттям трофею проблем не виникло.

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Теги
Українці за кордоном Світ Артем Мілевський Артем Мілевський Олександр Нойок Олександр Нойок Олег Веретило Олег Веретило Динамо Брест Динамо Брест
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