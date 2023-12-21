Правый защитник Челси Рис Джеймс выбыл из игры в лучшем случае на 3-4 месяца.

Джеймс будет вынужден пропустить до 4 месяцев после операции. Как информирует Daily Mail, защитнику придётся лечь под нож, чего он надеялся избежать. В самом худшем случае он восстановится только к лету.

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Рис намеревался выздороветь благодаря консервативному лечению. Однако последнее медобследование, которое состоялось в среду, показало, что Джеймсу необходима операция – его проблема носит хронический характер. Сама операция в ближайшие дни состоится в Финляндии.

Капитан Челси получил травму задней поверхности бедра в матче 16-го тура АПЛ с Эвертоном. Ранее сообщалось, что ему придётся пропустить около трёх месяцев.

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