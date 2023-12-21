Джеймс буде змушений пропустити до 4 місяців після операції. Як інформує Daily Mail, захиснику доведеться лягти під ніж, чого він сподівався уникнути. У найгіршому випадку він відновиться тільки до літа.

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Ріс мав намір одужати завдяки консервативному лікуванню. Однак останнє медобстеження, яке відбулося в середу, показало, що Джеймсу необхідна операція – його проблема має хронічний характер. Сама операція найближчими днями відбудеться у Фінляндії.

Капітан Челсі отримав травму задньої поверхні стегна в матчі 16-го туру АПЛ з Евертоном. Раніше повідомлялося, що йому доведеться пропустити близько трьох місяців.

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