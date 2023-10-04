Правый защитник Челси Рис Джеймс был дисквалифицирован и оштрафован за претензии в адрес главного арбитра матча с Астон Виллой после поражения своей команды (0:1).

Джеймс признал использование "оскорбительных слов и ненадлежащего поведения" по отношению к официальном лицу матча, коим являлся главный судья Джаред Джиллет. Как информирует ВВС, в связи с этим Рис заработал одноматчевую дисквалификацию и штраф в размере 90 тысяч фунтов стерлингов.

Капитан Челси обвинен в агрессии в отношении арбитра после поражения – он пропустил тот матч из-за травмы

23-летний футболист не смог принять участие в матче С Астон Виллой из-за травмы подколенного сухожилия.

В матче с Астон Виллой Джиллет удалил защитника "синих" Мало Густо после подсказки VAR. Изначально арбитр предъявил французу желтую карточку, и именно изменение этого решения возмутила Джеймса после матча.

После 7 туров в АПЛ Челси занимает 11-е место в турнирной таблице.

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