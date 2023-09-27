FA предъявила правому защитнику Челси Рису Джеймсу обвинение в использовании оскорбительных выражений в адрес арбитра.

После матча с Астон Виллой (0:1) в матче 6-го тура АПЛ капитан Челси Джеймс на повышенных тонах общался с главным арбитром встречи Джарредом Джиллетом.

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"Защитник предположительно использовал неподобающие и/или оскорбительные слова и/или неподобающе себя вёл по отношению к официальному лицу матча в подтрибунном помещении после игры", – говорится в заявлении FA.

У Джеймса есть время до 29 сентября, чтобы ответить на обвинение. 23-летний защитник сборной Англии не принял участия в той встрече из-за травмы.

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