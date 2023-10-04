Правий захисник Челсі Ріс Джеймс був дискваліфікований і оштрафований за претензії на адресу головного арбітра матчу з Астон Віллою після поразки своєї команди (0:1).

Джеймс визнав використання "образливих слів і неналежної поведінки" до офіційної особи матчу, якою був головний суддя Джаред Джіллет. Як інформує ВВС, у зв'язку з цим Ріс заробив одноматчеву дискваліфікацію і штраф у розмірі 90 тисяч фунтів стерлінгів.

Капітана Челсі звинувачено в агресії щодо арбітра після поразки – він пропустив той матч через травму

23-річний футболіст не зміг взяти участь у матчі з Астон Віллою через травму підколінного сухожилля.

У матчі з Астон Віллою Джіллет вилучив захисника "синіх" Мало Густо після підказки VAR. Спочатку арбітр пред'явив французу жовту картку, і саме зміна цього рішення обурила Джеймса після матчу.

Після 7 турів в АПЛ Челсі посідає 11-те місце в турнірній таблиці.

Мудрик дебютним голом в АПЛ допоміг Челсі здолати Фулхем – українець отримав високі оцінки, але не вийшов на другий тайм