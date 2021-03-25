Полузащитник молодежной команды "орлов" Даниэль Гуерини погиб в автокатастрофе. Всего три дня назад он праздновал свое 19-летие.

Воспитанник Атлетика погиб в возрасте 23 лет в автокатастрофе

Трагедия произошла в среду (24 марта). Гуерини вместе с двумя друзьями ехали в Рим и столкнулись с другой машиной. Футболист погиб на месте, а его спутников госпитализировали в тяжелом состоянии.

С 2016 по 2021 годы Гуерини сменил ряд итальянских клубов – Торино, Фиорентина, СПАЛ (все они выразили соболезнования). К Лацио хавбек присоединился в январе и успел провести 12 матчей за примаверу.

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