Культовый нападающий стал третьим участником "закрытого клуба", сообщает официальный сайт АПЛ.

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Кантона защищал цвета МЮ в 1992-1997 гг. и завоевал с манкунианцами 4 чемпионских титула. Всего в его активе 156 матчей в Премьер-лиге, в которых эксцентричный француз забил 70 мячей и отдал 56 ассистов. Ранее в Зал славы АПЛ попали бывший бомбардир Блэкберна и Ньюкасла Алан Ширер и экс-форвард лондонского Арсенала Тьерри Анри.

"Я очень счастлив и невероятно горд, но при этом не удивлен. Я удивился бы, если бы меня не выбрали! Я имел счастье играть в этой команде, с великолепными игроками, прекрасным тренером и бесподобными фанами", – отреагировал на признание Король Эрик.

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