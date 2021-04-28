Гиггз вместе с Аланом Ширером должен был открыть Зал славы АПЛ, однако валлийца заменили на Тьерри Анри из-за судебного расследования – Райана обвиняют в избиении двух женщин, сообщает The Mirror.

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Кроме этого, Гиггз не попал и в расширенный список 23 игроков, из которых впоследствии выберут еще 6 новых членов Зала славы, что возмутило бывшего наставника сборной Уэльса. Экс-хавбек Манчестер Юнайтед является рекордсменом по количеству чемпионских титулов АПЛ – 13, а в целом собрал за свою карьеру 34 трофея.

Напомним, Гиггза обвиняют в нападении на двух женщин в ноябре 2020 года, а также в "поведении с элементами принуждения и контроля" в период с 2017 по 2019 годы. Сам экс-футболист опровергает все обвинения. На время судебного рассмотрения дела Гиггза отстранили от должности наставника сборной Уэльса, поэтому экс-звезда МЮ пропустит Евро-2020.

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