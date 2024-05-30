Английский хавбек Джоб Беллингем вскоре может попробовать силы в сильнейшей лиге мира, что до сих пор не было суждено его брату.

Кристал Пэлас сделал Джоба Беллингема приоритетной целью на летнее трансферное окно и начал переговоры, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Оливер Гласнер лично заинтересован в трансфере Беллингема-младшего. На 18-летнего хавбека претендуют и другие клубы АПЛ, в частности Брентфорд.

Джоб провел прошлый сезон в Чемпионшипе за Сандерленд. В его активе 7 голов и один ассист за 45 матч. Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

Кристал Пэлас стал открытием весенней части АПЛ после прихода нового тренера. "Орлам" прогнозируют прорыв с борьбой за Европу в следующем сезоне.