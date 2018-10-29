Кантона: Моуринью в Манчестер Юнайтед – это как неправильный мужчина для правильной женщины

Легенда Манчестер Манчестер Юнайтед Эрик Кантона не перестает критиковать Жозе Моуринью на посту главного тренера клуба.

"Что касается Моуринью в Манчестер Юнайтед, то это как неправильный мужчина для правильной женщины. Все дело в том, как играет команда. Она может проигрывать, если при этом рискует. МЮ же проигрывает на Олд Траффорд в матче с Ювентусом, у которого преимущество владения мячом в 70%. Вы можете себе представить такое при Фергюсоне?

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Я страдаю, когда вижу матчи манкунианцев. И страдаю еще больше, когда вижу, как прекрасно играет Манчестер Сити. Думаю, молодежи нужно брать пример. МЮ нужны замечательные футболисты, нестандартные действия на поле и креативный футбол. Считаю, что клуб теряет поколение молодых игроков", – цитирует Кантона издание BBC.

После 3-х туров Лиги чемпионов МЮ находится на 2-й строчке в своей группе, отставая от Ювентуса на 5 очков.

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