Кантона: Моурінью в Манчестер Юнайтед – це як неправильний чоловік для правильної жінки

Легенда Манчестер Манчестер Юнайтед Ерік Кантона не перестає критикувати Жозе Моурінью на посаді головного тренера клубу.

"Що стосується Моурінью в Манчестер Юнайтед, то це як неправильний чоловік для правильної жінки. Вся справа в тому, як грає команда. Вона може програвати, якщо при цьому ризикує. МЮ ж програє на Олд Траффорд в матчі з Ювентусом, у якого перевага володіння м'ячем в 70%. Можете собі уявити таке при Фергюсоні?

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Я страждаю, коли бачу матчі манкуніанців. І страждаю ще більше, коли бачу, як чудово грає Манчестер Сіті. Думаю, молоді потрібно брати приклад. МЮ потрібні чудові футболісти, нестандартні дії на полі і креативний футбол. Вважаю, що клуб втрачає покоління молодих гравців", – цитує Кантона видання BBC.

Після 3-х турів Ліги чемпіонів МЮ знаходиться на 2-й сходинці у своїй групі, відстаючи від Ювентуса на 5 очок.

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