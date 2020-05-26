Кабальеро объяснил боязнь Канте тренироваться в условиях пандемии

Голкипер лондонского Челси Вилли Кабальеро прокомментировал решение своего одноклубника Н'Голо Канте не возвращаться к командным тренировкам в условиях пандемии коронавируса.

"То, что он не возвращается в футбол, довольно понятно. Он сдал отрицательный тест на COVID-19, но столкнулся с трудным моментом во время карантина с вирусными симптомами, что напугало его.

Канте может добровольно пропустить завершение сезона АПЛ

Мы уважаем его решение и будем ждать его, пока он не почувствует себя в безопасности. Для того, чтобы что-то делать успешно вы должны хорошо и безопасно чувствовать себя – вот такая истина. Н'Голо – очень скромный и трудолюбивый, он всегда улыбается и он точно имеет основания поступать так, как он делает", – цитирует голкипера Get French Football News.

Напомним, что Н'Голо Канте не явился на тренировку Челси из-за боязни коронавируса и решил заниматься индивидуально. Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард поддержал решение хавбека.

Барселона не потрапила в ЛЧ, Атлетіко вилетів з Прімери, Ліверпуль втратив понад 100 млн – шокуючі наслідки великих угод