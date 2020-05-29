Канте намагається перебороти свій страх перед коронавірусом – француз вже тренується, але поки без команди

Півзахисник Челсі Н'Голо Канте робить все можливе, щоб виходити на поле після відновлення сезону.

Француз повернувся на тренувальну базу клубу в Кобемі, інформує ВВС. Щоправда, чемпіон світу займався індивідуально, не приєднуючись до команди.

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Канте понад тиждень підтримував форму вдома, боячись зайвих контактів з людьми. 29-річний гравець зізнався, що під час двомісячного карантину мав важкі симптоми, схожі на коронавірус. Лідер Челсі був повністю здоровим перед відновленням тренувань, однак його психологічний стан відразу стурбував одноклубників.

Додамо, що АПЛ ухвалила рішення відновити сезон 20 червня. Челсі в найближчому своєму поєдинку повинен зустрітися з Астон Віллою.

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