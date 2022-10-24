Канте может покинуть Челси бесплатно – три топ-клуба желают подписать чемпиона мира
13:26 - Читати українською
Полузащитник Челси Н'Голо Канте еще не определился по поводу своего будущего.
Соглашение Канте с Челси подходит к концу летом 2023 года, а стороны еще не пришли к соглашению о ее продлении, сообщает журналист Николо Скира.
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Отмечается, что опорник может бросить лондонцев на правах свободного агента. Интерес к Н'Голо проявляют сразу три неназванных европейских топ-клуба.
В общем, сезон 2022/23 складывается для опытного хавбека Челси крайне неудачно. Из-за травм Канте сыграл лишь 2 матча АПЛ, а в Лиге чемпионов не выходил на поле ни разу.
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