Полузащитник Челси Н'Голо Канте еще не определился по поводу своего будущего.

Соглашение Канте с Челси подходит к концу летом 2023 года, а стороны еще не пришли к соглашению о ее продлении, сообщает журналист Николо Скира.

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Отмечается, что опорник может бросить лондонцев на правах свободного агента. Интерес к Н'Голо проявляют сразу три неназванных европейских топ-клуба.

В общем, сезон 2022/23 складывается для опытного хавбека Челси крайне неудачно. Из-за травм Канте сыграл лишь 2 матча АПЛ, а в Лиге чемпионов не выходил на поле ни разу.

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