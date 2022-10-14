Чемпион мира-2018 Н'Голо Канте может не поехать на Мундиаль в Катар из-за травмы.

Уже 9 ноября Дидье Дешам должен огласить список игроков сборной Франции на ЧМ-2022. Шансов, что в нем окажется фамилия Канте, становится все меньше. 31-летний полузащитник получил рецидив травмы подколенного сухожилия, сообщает L'Equipe.

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На восстановление Канте понадобится несколько недель, а до старта чемпионата мира осталось чуть больше месяца. Соответственно, поездка француза в Катар оказалась под большим вопросом.

В целом, сезон 2022/23 складывается для опытного хавбека Челси крайне неудачно. Из-за травм Канте сыграл лишь 2 матча АПЛ, а в Лиге чемпионов не выходил на поле ни разу.

Напомним, на чемпионат мира Франция попала в группу D. Соперниками подопечных Дешама станут сборные Австралии, Дании и Туниса.

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