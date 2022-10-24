Півзахисник Челсі Н'Голо Канте ще не визначився щодо свого майбутнього.

Угода Канте з Челсі добігає кінця влітку 2023 року, а сторони ще не дійшли згоди щодо її продовження, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

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Зазначається, що опорник може покинути лондонців на правах вільного агента. Інтерес до Н'Голо проявляють одразу три неназвані європейських топ-клуби.

Загалом, сезон 2022/23 складається для досвідченого хавбека Челсі вкрай невдало. Через травми Канте зіграв лише 2 матчі АПЛ, а в Лізі чемпіонів не виходив на поле жодного разу.

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