Канте может добровольно пропустить завершение сезона АПЛ

Полузащитник Челси Н'Голо Канте готов пропустить остаток сезона, даже если чемпионат Англии будет возобновлен.

Француз уже даже тренировался на базе клуба с другими игроками. Однако после этого Канте решил отложить полноценное возвращение. Пока он будет поддерживать форму в домашних условиях, сообщает Sky Sports.

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По информации издания, главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард полностью поддерживает Канте и не будет форсировать возобновление тренировок в полном составе, пока пандемия продолжается.

Отмечается, что причиной такого решения полузащитника стало опасение за собственную жизнь. В 2018 году брат футболиста умер от сердечного приступа, а за несколько месяцев до этого сам игрок потерял сознание на тренировке.

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