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Канте може добровільно пропустити завершення сезону АПЛ

20:57 325 Читать на русском
Канте може добровільно пропустити завершення сезону АПЛ
Н'Голо Канте / Getty images

Півзахисник Челсі Н'Голо Канте готовий пропустити решту сезону, навіть якщо чемпіонат Англії буде відновлений.

Француз уже навіть тренувався на базі клубу з іншими гравцями. Однак після цього Канте вирішив відкласти повноцінне повернення. Поки він буде підтримувати форму в домашніх умовах, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією видання, головний тренер Челсі Френк Лемпард повністю підтримує Канте і не буде форсувати відновлення тренувань в повному складі, поки пандемія триває.

Зазначається, що причиною такого рішення півзахисника стало побоювання за власне життя. У 2018 році брат футболіста помер від серцевого нападу, а за кілька місяців до цього сам гравець втратив свідомість на тренуванні.

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Теги
коронавірус Англія Челсі Челсі Н'Голо Канте Н'Голо Канте
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