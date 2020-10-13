Канте даже определился с приоритетом для продолжения карьеры. Чемпион мира со сборной Франции мечтает выступать составе Реала, утверждает Le Parisien.

Манчестер Юнайтед начал переговоры с представителями Канте

По информации издания, у футболиста испортились отношения с главным тренером Челси. Фрэнк Лэмпард не отпустил Канте для подготовки к свадьбе друга. Такое решение очень расстроило игрока. В то же время отмечается, что пока Реал не делал никаких попыток подписать хавбека лондонцев.

Напомним, Канте перешел в Челси из Лестера в 2016 году за 36 млн евро. В прошлом сезоне он провел за "синих" 28 матчей и забил три гола. Контракт полузащитника рассчитан до лета 2023 года.

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