Канте мечтает играть за Реал – Le Parisien сообщил о мини-конфликте с Лэмпардом
Полузащитник Челси Н'Голо Канте вполне серьезно настроен покинуть лондонский клуб.
Канте даже определился с приоритетом для продолжения карьеры. Чемпион мира со сборной Франции мечтает выступать составе Реала, утверждает Le Parisien.
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По информации издания, у футболиста испортились отношения с главным тренером Челси. Фрэнк Лэмпард не отпустил Канте для подготовки к свадьбе друга. Такое решение очень расстроило игрока. В то же время отмечается, что пока Реал не делал никаких попыток подписать хавбека лондонцев.
Напомним, Канте перешел в Челси из Лестера в 2016 году за 36 млн евро. В прошлом сезоне он провел за "синих" 28 матчей и забил три гола. Контракт полузащитника рассчитан до лета 2023 года.
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