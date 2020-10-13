Канте навіть визначився з пріоритетом для продовження кар'єри. Чемпіон світу зі збірною Франції мріє виступати складі Реала, стверджує Le Parisien.

Манчестер Юнайтед розпочав переговори з представниками Канте

За інформацією видання, у футболіста зіпсувалися стосунки з головним тренером Челсі. Френк Лемпард не відпустив Канте для підготовки до весілля друга. Таке рішення дуже засмутило гравця. Водночас зазначається, що наразі Реал не робив жодних спроб підписати хавбека лондонців.

Нагадаємо, Канте перейшов у Челсі з Лестера у 2016 році за 36 мільйонів євро. У минулому сезоні він провів за "синіх" 28 матчів і забив три голи. Контракт півзахисника розрахований до літа 2023 року.

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