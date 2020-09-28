МЮ уже связался с представителями Канте и озвучил свое предложение. Если Н'Голо согласится на переход, ему придется пойти на снижение зарплаты, утверждает Mirror.

Сульшер раздраженно отреагировал на вопрос о единственном трансфере Манчестер Юнайтед

По информации издания, главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер является большим поклонником 29-летнего хавбека и очень хочет видеть игрока Челси в своей команде.

Ранее сообщалось, что Канте собирается перейти в миланский Интер к Антонио Конте, под руководством которого становился чемпионом Англии. Отметим, что контракт футболиста с Челси рассчитан до лета 2023 года.

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