Манчестер Юнайтед начал переговоры с представителями Канте
Французский полузащитник Челси Н'Голо Канте может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед.
МЮ уже связался с представителями Канте и озвучил свое предложение. Если Н'Голо согласится на переход, ему придется пойти на снижение зарплаты, утверждает Mirror.
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По информации издания, главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер является большим поклонником 29-летнего хавбека и очень хочет видеть игрока Челси в своей команде.
Ранее сообщалось, что Канте собирается перейти в миланский Интер к Антонио Конте, под руководством которого становился чемпионом Англии. Отметим, что контракт футболиста с Челси рассчитан до лета 2023 года.
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