Португалец был одним из ключевых игроков Ман Сити, но внезапно выпал из состава, а затем вообще нарвался на трансфер. Гвардиолу якобы разозлило отношение Канселу к тренировкам и возмущение ролью запасного. Защитник мощно начал в Баварии, однако в последних трех матчах оставался в запасе. Рулевой мюнхенцев Юлиан Нагельсманн объяснил "маринование" звездного новичка.

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"Жоау провел одну не очень качественную тренировку, но потом у нас был положительный разговор. Разговор получился очень открытым и принес ему много пользы. Он снова счастлив на поле. Его игре свойственна определенная радость и легкость, которая сейчас у него снова есть. Он хорошо показал себя на тренировках и должен добиться успеха в ближайших матчах", – цитирует Нагельсманна Bayern & Germany.

Напомним, Канселу выступает за Баварию на правах аренды, в которой есть необязательное право выкупа за 70 млн евро.

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