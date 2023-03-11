Португалець був одним з ключових гравців Ман Сіті, але раптом випав зі складу, а потім взагалі нарвався на трансфер. Гвардіолу нібито розлютило ставлення Канселу до тренувань і обурення роллю запасного. Захисник потужно розпочав у Баварії, проте в останніх 3 матчах залишався у запасі. Керманич мюнхенців Юліан Нагельсманн пояснив "маринування" зіркового новачка.

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"Жоау провів одне не дуже якісне тренування, але потім у нас була позитивна розмова. Розмова вийшла дуже відкритою і принесла йому багато користі. Він знову щасливий на полі. Його грі властива певна радість та легкість, яка зараз у нього знову є. Він добре показав себе на тренуваннях і повинен досягти успіху у найблихчих матчах", – цитує Нагельсманна Bayern & Germany.

Нагадаємо, Канселу виступає за Баварію на правах оренди, в якій є необов'язкове право викупу за 70 млн євро.

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