Мюнхенский клуб на своем официальном сайте отметил выдающиеся достижения команды.

– Бавария улучшила свой же рекорд по выходам в 1/4 финала ЛЧ – теперь их 21. Ближайшие преследователи – Реал и Барселона (по 18), хотя у мадридцев на следующей неделе также есть хорошие шансы улучшить свой показатель.

– Лишь второй раз в истории Лиги чемпионов команда стартовала с 8 побед в 8 матчах. В предыдущий раз это тоже была Бавария – сезон 2019/20, который завершился треблом "ротен".

Провал Месси и Ко в видеообзоре матча Бавария – ПСЖ – 2:0

– Бавария улучшила свою рекордную клубную серию домашних матчей с голами – таких уже 23 подряд. В последний раз мюнхенцы в ЛЧ покидали Альянц-Арену "насухо" еще 5 лет назад – апрель 2018-го против Севилии (0:0).

– Бавария уже повторила рекорд по количеству "сухих" матчей в одном розыгрыше ЛЧ (7). Каждая из команд-предшественниц доходила минимум до финала турнира.

Бавария еще раз одолела ПСЖ и вышла в 1/4 Лиги чемпионов – Месси закрыли мускулами, фактор Мбаппе не сыграл