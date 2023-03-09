Бавария оформила кучу рекордов в матче с ПСЖ – есть знаки выхода в финал и выигрыша ЛЧ
Бавария благодаря победе над ПСЖ (2:0) и выходу в 1/4 финала Лиги чемпионов переписала некоторые страницы статистики.
Мюнхенский клуб на своем официальном сайте отметил выдающиеся достижения команды.
– Бавария улучшила свой же рекорд по выходам в 1/4 финала ЛЧ – теперь их 21. Ближайшие преследователи – Реал и Барселона (по 18), хотя у мадридцев на следующей неделе также есть хорошие шансы улучшить свой показатель.
– Лишь второй раз в истории Лиги чемпионов команда стартовала с 8 побед в 8 матчах. В предыдущий раз это тоже была Бавария – сезон 2019/20, который завершился треблом "ротен".
Провал Месси и Ко в видеообзоре матча Бавария – ПСЖ – 2:0
– Бавария улучшила свою рекордную клубную серию домашних матчей с голами – таких уже 23 подряд. В последний раз мюнхенцы в ЛЧ покидали Альянц-Арену "насухо" еще 5 лет назад – апрель 2018-го против Севилии (0:0).
– Бавария уже повторила рекорд по количеству "сухих" матчей в одном розыгрыше ЛЧ (7). Каждая из команд-предшественниц доходила минимум до финала турнира.
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