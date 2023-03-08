"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как Бавария повторно показала класс против ПСЖ и выбила Месси из Лиги чемпионов.

Карту Мбаппе не удалось разыграть

Первая половина противостояния завершилась в пользу Баварии. В Париже до выхода Мбаппе гости доминировали по всем показателям, а ПСЖ ничего не мог создать. Килиан изменил картину той игры – его рывки за спины защитникам стали большой проблемой для Юлиана Нагельсманна.

Провал Месси и Ко в видеообзоре матча Бавария – ПСЖ – 2:0

Сегодня здоровый Мбаппе вышел с первых минут, и ПСЖ сразу начал использовать это. Парижане долго разыгрывали мяч между защитниками, а затем, находя правильный момент, забрасывать в коридор на Килиана. Но у того был сложный оппонент в лице Упамекано, который отыграл позиционно и в дуэлях почти без ошибок.

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ПСЖ приехал в Мюнхен без Неймара, но отсутствие бразильца даже пошло на пользу. Неймар часто дублирует функции Месси и берет пример с Лео, ленясь отрабатывать без мяча. Имея на поле лишнего трудолюбивого футболиста, Кристоф Гальтье решил высоко прессинговать Баварию.

Прессинг был слажен, что заставляло Баварию отходить от своего плана и выбивать мяч подальше во время начала атак. Поплыл под таким давлением Зоммер. Голкипер Баварии растерялся, пошел в дриблинг на троих в собственной штрафной и потерял мяч. Витинья пробил по пустым воротам, но де Лигт чудом успел сделать сейв.

Месси закрыли мускулы Горецки

ПСЖ был немного лучше по игре до перерыва, но в целом обе команды показали высокий уровень подготовки и реализации плана. Друг друга нейтрализовали, поэтому за первую четверть встречи болельщики увидели только два удара.

Бавария решила выключить Месси жесткостью. Аргентинца сразу принимали на бедро в центре поля и не позволяли разбежаться. В основном это делали Горецка и де Лигт. Лионель все равно вырезал несколько передач на обострение и выбежал на свидание с Зоммером (вратарь грамотно заблокировал), однако не был достаточно эффективен.

"Шупо-Монстру" напомнили, что он в Баварии

Сами мюнхенцы строили хорошие атаки чаще всего через левый фланг, где активно подключался Дэвис и творил Мусиала. 20-летний хавбек благодаря быстроте мышления создавал голевые моменты. Джамал развернулся в штрафной и пробил в ближний – на месте Доннарумма. Позже вывел на удар Шупо-Мотинга – тот растерялся.

Эрик-Максим, похоже, на время подзабыл, за кого сейчас играет. Не реализовал выход один на один, остановил на линии чужих ворот удар Киммиха, влез головой под передачу Мусиалы, из-за чего Мюллер, забивая гол, оказался в офсайде. Такое впечатление, что форварда накрыла ностальгия времен игры за Париж.

Бавария после перерыва добавила и достигла своего. Верратти на линии собственного штрафного ошибся под прессингом Мюллера, Горецка покатил на Шупо-Мотинга, а он забивал уже в пустые. Немцы закрепили преимущество по сумме двух матчей и выбили ПСЖ. Что было логично, ведь запас прочности у Мюнхена гораздо больше.

Bayern Munich 2-0 Paris Saint-Germain: Only Arsenal (177 excl. qualifiers) have played more UEFA Champions League games than Paris Saint-Germain (137) without ever winning the trophy. PSG can now add some more games to that next season. pic.twitter.com/M61gFleXL4 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 8, 2023

Мощный Мюнхен добивал шейхов

Бавария просто классно играет в футбол. Прессинг, контроль центра, индивидуально сильные защитники. А у соперников приходится искать позитив. За весь второй тайм ПСЖ создал два момента – Рамос дважды пробил с подачи Месси. А вот хозяева могли делать разгром, если бы Сане не испортил три перспективных контратаки, или Мане не залез в офсайд. Гнабри все же нашел шанс забить второй.

Нагельсманн усиливал игру, выпуская Сане, Мане, Гнабри и Канселу. Гальтье бросил в бой Берната, Заира-Эмери и Экитике – разница ощутимая. И вообще тренер ПСЖ был ограничен в маневрах из-за недоразумения с травмами. Маркиньос вышел на игру с повреждением, его в первом тайме заменил полуздоровый Мукиеле, а того через 10 минут заменил Битшиабу. С таким подходом шейхам не видать победы в Лиге чемпионов.