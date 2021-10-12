Бывший защитник Ювентуса, Реала и сборной Италии Фабио Каннаваро объяснил, почему не верит в победу одного из итальянцев в борьбе за "Золотой мяч-2021".

"Пяти итальянцев среди номинантов не было с тех пор, как я выиграл в 2006-м. Поэтому это хороший знак. Жоржинью заслуживает больше всех, хотя я уверен, что выиграет Месси. Барелла и другие заслуживают этого, но Кьеза тоже должен был быть в списке после того уровня, который он продемонстрировал. Логично, что это зависит от победы на чемпионате Европы. Бонуччи и Кьеллини все еще остаются прекрасной парой защитников, несмотря на возраст.

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Если говорить о перспективах сборной, у нас есть прекрасные полузащитники и нападающие, но не хватает защитников. Бастони хорошо прогрессирует, но больше нет игроков, которые выделяются. Я думаю, Роберто Манчини будет рассматривать схему с тремя защитниками.

Шансы Доннаруммы на победу в борьбе за "Золотой мяч"? Для вратарей, как и для защитников, это всегда очень сложно. Это не совпадение, что только Яшин выиграл его. У Джиджи будет несколько возможностей, если он продолжит в том же духе. В сборной Италии и ПСЖ он будет много выигрывать и получит более высокие шансы на трофей, поскольку эра Месси и Роналду подходит к концу, а на горизонте еще нет новых крупных игроков", - цитирует Каннаваро Football-Italia.

Напомним, в тридцатке претендентов на "Золотой мяч-2021" оказались сразу 5 игроков сборной Италии: Джанлуиджи Доннарумма, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Жоржинью и Николо Барелла.

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