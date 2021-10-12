Колишній захисник Ювентуса, Реала та збірної Італії Фабіо Каннаваро пояснив, чому не вірить у перемогу одного з італійців у боротьбі за "Золотий м'яч-2021".

"П'яти італійців серед номінантів не було з тих пір, як я виграв у 2006-му. Тому це хороший знак. Жоржінью заслуговує більше за всіх, хоча я впевнений, що виграє Мессі. Барелла та інші заслуговують на це, але К'єза теж повинен був бути в списку після рівня, який він продемонстрував. Логічно, що це залежить від перемоги на чемпіонаті Європи. Бонуччі і К'єлліні все ще залишаються прекрасною парою захисників, незважаючи на вік.

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Якщо говорити про перспективи збірної, у нас є прекрасні півзахисники і нападники, але не вистачає захисників. Бастоні добре прогресує, але більше немає гравців, які виділяються. Я думаю, Роберто Манчіні буде розглядати схему з трьома захисниками.

Шанси Доннарумми на перемогу в боротьбі за "Золотий м'яч"? Для воротарів, як і для захисників, це завжди дуже складно. Це не збіг, що лише Яшин виграв його. У Джіджі буде кілька можливостей, якщо він продовжить в тому ж дусі. У збірній Італії і ПСЖ він буде багато вигравати і отримає більш високі шанси на трофей, оскільки ера Мессі і Роналду добігає кінця, а на горизонті ще немає нових великих гравців", – цитує Каннаваро Football-Italia.

Нагадаємо, у тридцятці претендентів на "Золотий м'яч-2021" опинились одразу 5 гравців збірної Італії: Джанлуїджі Доннарумма, Леонардо Бонуччі, Джорджо К'єлліні, Жоржінью та Ніколо Барелла.

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