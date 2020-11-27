Хомченовский узнал приговор за брутальный фол против Кане – хавбеку Зари повезло больше, чем Сидорчуку
11:41 - Читати українською
Полузащитник Зари Дмитрий Хомченовский вынужден отбывать дисквалификацию за прямую красную карточку в поединке с Ворсклой.
Ветеран луганчан отстранен на два матча, сообщает официальный сайт УАФ.
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Хомченовский получил красную карточку в матче 9 тура против Ворсклы (0:0). Хавбек Зари прямой ногой влетел в колено Кане, однако легионеру полтавчан удалось избежать тяжелой травмы.
Добавим, что ранее капитан Динамо Сергей Сидорчук получил еще более серьезную дисквалификацию – он пропустит три матча.
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