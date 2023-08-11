Вулверхэмптон в своем твиттере объявил, что капитаном команды станет защитник с украинскими корнями Макс Килман.

Сборная Украины может получить защитника из АПЛ – чемпион Италии готов выложить за него немалую сумму

До этого только один представитель Украины выходил на поля Туманного Альбиона с капитанской повязкой – Олег Лужный.

Напомним, Килман был близок к сборной Украины, ведь его мама родилась в Киеве. Макс даже получил украинский паспорт и общался с Андреем Шевченко незадолго до Евро-2020, но ФИФА запретила ему играть за "сине-желтых" – в свое время защитник провел 25 матчей за футзальную сборную Англии. Летом этого года возобновились слухи о возможном привлечении Килмана в сборную Украины.

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