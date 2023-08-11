Вулверхемптон у своєму твіттері оголосив, що капітаном команди стане захисник з українським корінням Макс Кілман.

Збірна України може отримати захисника з АПЛ – чемпіон Італії готовий викласти за нього чималу суму

До цього лише один представник України виходив на поля Туманного Альбіону з капітанською пов'язкою – Олег Лужний.

Нагадаємо, Кілман був близьким до збірної України, адже його мама народилась в Києві. Макс навіть отримав український паспорт і спілкувався з Андрієм Шевченком незадовго до Євро-2020, але ФІФА заборонила йому грати за "синьо-жовтих" – свого часу захисник провів 25 матчів за футзальну збірну Англії. Влітку цього року поновились чутки про можливе залучення Кілмана до збірної України.

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