Кандидат в президенты УПЛ раскрыл стоимость прав на трансляцию чемпионата Украины – смешная сумма для Динамо и Шахтера

Михаил Метревели озвучил одну из своих главных целей в случае победы на выборах президента УПЛ.

"Нужно привлечь внимание к клубам со средними и малыми доходами. Это главная, фундаментальная идея и мысль развития лиги на ближайшие годы.

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Главный источник возможностей лиги зарабатывать деньги для клубов – это, в первую очередь, централизованная продажа телевизионных прав всех клубов. Нужно создать рынок платного телевидения. В этом и кроется основной источник доходов для клубов. Сейчас у наших клубов есть уникальная возможность наконец начать создавать рынок платного телевидения. Это более фундаментальная цель и задачи. Она даст нам прогресс на много лет вперед.

Сравним с Польшей. У них телевизионный пул со следующего сезона стоит 54 миллиона евро. У нас сегодня – 4. То есть, мы отстаем в 12 раз от Польши. Средний доход в Польше равен 1300 долларам. У нас – 460-500 долларов, где-то в три раза ниже. Но телевизионный пул меньше в 12 раз. Наш пул сегодня должен стоить 17 млн евро. У нас – 4 миллиона. Мы ищем ответ на то, почему по нашим расчетам наш пул так проседает. Ответ очевиден: нет централизованной продажи прав, нет рынка платного телевидения и так далее. Поэтому, наша задача – поднять уровень соревнований.

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И здесь Динамо и Шахтер должны обращать внимание на маленькие клубы и дать возможность арендованным ребятам играть против них. И футболистам будет что доказывать, они будут расти в цене, и станут полезны этим клубам в следующем сезоне, если они не смогут даже их обыграть. Мы помним пример, когда Супряга забил три мяча киевскому Динамо, и теперь киевляне откатились на третье место. Для клуба это неприятно, но для чемпионата – очень интересно. Опять же, выигрывают и Шахтер, и Динамо, если позволят арендованным играть против себя", – приводит слова Метревели сайт телеканалов Футбол.

Открыл счет – победил. Украинцы на разных полюсах интересного рейтинга, ПСЖ – лучший в элитных лигах, Шахтер – в УПЛ