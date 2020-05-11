Кандидат у президенти УПЛ розкрив вартість прав на трансляцію чемпіонату України – смішна сума для Динамо і Шахтаря

Михайло Метревелі озвучив одну зі своїх головних цілей у разі перемоги на виборах президента УПЛ.

"Потрібно привернути увагу до клубів з середніми та малими доходами. Це головна, фундаментальна ідея та думка розвитку ліги на найближчі роки.

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Найголовніше джерело можливостей ліги заробляти гроші для клубів – це, в першу чергу, централізований продаж телевізійних прав усіх клубів. Потрібно створити ринок платного телебачення. В цьому і криється основне джерело доходів для клубів. Зараз у наших клубів є унікальна можливість нарешті почати створювати ринок платного телебачення. Це більш фундаментальна мета і завдання. Вона дасть нам прогрес на багато років вперед.

Порівняємо з Польщею. У них телевізійний пул з наступного сезону коштує 54 мільйони євро. У нас сьогодні – 4. Тобто, ми відстаємо у 12 разів від Польщі. Середній дохід у Польщі дорівнює 1300 доларів. В нас – 460-500 доларів, десь у три рази нижчий. Але телевізійний пул менший в 12 разів. Наш пул сьогодні повинен коштувати 17 мільйонів євро. У нас – 4 мільйони. Ми шукаємо відповідь на те, чому за нашими розрахунками наш пул так просідає. Відповідь очевидна: немає централізованого продажу прав, немає ринку платного телебачення і так далі. Тому, наше завдання – підняти рівень змагань.

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І тут Динамо і Шахтар повинні звертати увагу на маленькі клуби й дати можливість орендованим хлопцям грати проти них. І футболістам буде що доводити, вони будуть рости в ціні, і стануть корисні цим клубам в наступному сезоні, якщо вони не зможуть навіть їх обіграти. Ми пам'ятаємо приклад, коли Супряга забив три м'ячі київському Динамо, і тепер кияни відкотилися на третє місце. Для клубу це неприємно, але для чемпіонату – дуже цікаво. Знову-таки, виграють і Шахтар, і Динамо, якщо дозволять орендованим грати проти себе", – наводить слова Метревелі сайт телеканалів Футбол.

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