Кандидат на премію Пушкаша: зірка Алжиру забив акробатичним ударом через себе – відео шаленого гола
Атакувальний півзахисник збірної Алжиру Яссін Бензія відзначився красивим голом у товариському матчі.
"Зелені" у товариському матчі зустрічалися з ПАР. Нічию в матчі для збірної Алжиру здобув півзахисник Яссін Бензія.
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Гравець Карабаха отримав передачу у штрафному майданчику суперника, перебуваючи спиною до воріт. Підробив м'яч і красивим ударом через себе влучив у сітку воріт, зрівнявши таким чином рахунок на табло.
Нагадаємо, Яссін Бензія – вихованець французького Ліона. Він встиг пограти за Лілль, Діжон, Фенербахче, Олімпіакос. За збірну Алжиру він дебютував у 2016 році в матчі кваліфікації Кубка африканських націй 2017 проти Ефіопії.
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