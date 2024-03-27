"Зелені" у товариському матчі зустрічалися з ПАР. Нічию в матчі для збірної Алжиру здобув півзахисник Яссін Бензія.

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Гравець Карабаха отримав передачу у штрафному майданчику суперника, перебуваючи спиною до воріт. Підробив м'яч і красивим ударом через себе влучив у сітку воріт, зрівнявши таким чином рахунок на табло.

Нагадаємо, Яссін Бензія – вихованець французького Ліона. Він встиг пограти за Лілль, Діжон, Фенербахче, Олімпіакос. За збірну Алжиру він дебютував у 2016 році в матчі кваліфікації Кубка африканських націй 2017 проти Ефіопії.

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Benzia’s goal for Algeria last night was so good he pulled his hamstring. pic.twitter.com/ZSjnpUxVtX — The Extreme Football Enthusiast (@ExtremeFootbal4) March 27, 2024