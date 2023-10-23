"Гранатовые" в прошлом туре Лиги 1 имели непростой выезд в Монако. Тамошний клуб лидирует в турнирной таблице и набрал отличную форму, а Метц пытается оторваться от зоны вылета.

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Гости открыли счет уже на четвертой минуте. Голкипер Монако достаточно далеко вышел из ворот и это заметил 19-летний Ламин Камара. Полузащитник Метца мощно пробил, мяч пролетел 58,4 метра, а затем попал в сетку ворот. Гол стал дебютным для сенегальца в чемпионате Франции. Впрочем, старания Камара были напрасными. Удержать хотя бы ничью "гранатовым" не удалось.

Сейчас Монако находится на первом месте с 20 баллами, а Метц, имея восемь очков, остался в зоне стыковых матчей.

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