"Гранатові" в минулому турі Ліги 1 мали непростий виїзд до Монако. Тамтешній клуб лідирує в турнірній таблиці та набрав чудову форму, а Метц намагається відірватися від зони вильоту.

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Гості відкрили рахунок вже на четвертій хвилині. Голкіпер Монако досить далеко вийшов з воріт, і це помітив 19-річний Ламін Камара. Півзахисник Метца потужно пробив, м'яч пролетів 58,4 метра, а потім потрапив у сітку воріт.

Гол став дебютним для сенегальця в чемпіонаті Франції. Утім, старання Камара були марними. Втримати бодай нічию "гранатовим" не вдалося.

Наразі Монако перебуває на першому місці з 20 балами, а Метц, маючи вісім очок, залишився в зоні стикових матчів.

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