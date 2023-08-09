"Ситуация очень простая. Влаходимос подписал новый контракт с Бенфикой до 2027 года и его клаусула составляет 60 миллионов. Он уже пять лет основной голкипер. Влаходимосу нужен конкурент, чтобы он не засиделся. Кроме того, грек в любой момент может уйти и нужен вратарь, который сможет его заменить.

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Какие шансы у Трубина стать основным вратарем Бенфики, если Влаходимос останется? Пока никаких предпосылок для его продажи нет. Влаходимос – очень сильный вратарь и за пять лет в Бенфике ни разу не возникало сомнений в его квалификации. Он никому свой первый номер не отдает. Поэтому Трубину будет трудно в первый год, ему нужно как можно скорее адаптироваться и искать свой шанс. Анатолий попал в очень сильный и большой клуб. Конкуренция в Бенфике очень большая: не стоит сбрасывать со счетов и португальских вратарей – Самуэла Соареша и Андре Гомеша.

У Бенфики очень много матчей в сезоне. Думаю, в Кубке Португалии и в Кубке лиги Трубин будет играть стопроцентно. Тем более, от травм никто не застрахован и, возможно, придется подменять Влаходимоса в чемпионате и Лиге чемпионов. Время свое он точно получит.

Сложно ли ему будет адаптироваться к чемпионату Португалии? В принципе, ничего нового для Трубина нет. Он привык, что Шахтер играет первым номером. Бенфика играет так же, только у нее четыре игры в сезоне против сильных соперников (Порту и Спортинга), не считая матчей Лиги чемпионов. У вратаря немного работы в Бенфике, но когда она есть, то надо выручать.

Мне будет некорректно сравнивать Трубина и Влаходимоса, потому что я мало смотрел матчей чемпионата Украины. Могу назвать сильные стороны грека: он очень хорош в игре ногами и на линии. Бенфика играет в современный футбол и использует вратаря как разыгрывающего. Влаходимос действует очень уверенно и мне трудно назвать его слабые стороны", – сказал Кандауров в комментарии FanDay.

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